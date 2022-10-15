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Шольц выступил за отмену принципа единогласия при принятии решений ЕС

Канцлер ФРГ Шольц выступил за отмену принципа единогласии при принятии решений Евросоюзом
Шольц также призвал создать силы быстрого реагирования ЕС к 2025 году и штаб-квартиру ЕС для европейских вооруженных сил
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике Евросоюза, пишет Deutschlandfunk.

Шольц также выступил за укрепление самостоятельности ЕС. Он призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и настоящей штаб-квартиры ЕС для европейских вооруженных сил.

Немецкий канцлер также выступил за значительное расширение Евросоюза. Шольц вновь пообещал Украине и Молдавии поддержку в евроинтеграции. За этими словами должны последовать действия, подчеркнул он.

«Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире», — сказал канцлер.

В конце сентября Politico сообщила, что главы МИД стран ЕС планировали обсудить предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений на встрече в Брюсселе.

Согласно этому принципу, каждая страна-участница ЕС имеет право вето, которым может воспользоваться, в том числе при согласовании антироссийских санкций. В частности, таким правом воспользовалась Венгрия, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть.

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Теперь страны Евросоюза решили обсудить возможность отмены права вето и его замены на принцип простого большинства, когда достаточно поддержки более половины государств объединения.

За отмену принципа единогласного принятия решений в ЕС, помимо Шольца, выступал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он так же связывал необходимость реформирования процесса принятия решений с расширением Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после прозвучавших предложений отменить в ЕС право вето отметила, что «это и есть либеральный тоталитаризм». «Либо все за, либо решение все равно будет принято», — написала она.

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Олаф Шольц ЕС Германия реформы

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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