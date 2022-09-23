Страны БРИКС призвали реформировать ООН
БРИКС призвала реформировать ООН, чтобы улучшить инструменты глобального управления. Об этом заявили министры иностранных дел стран ассоциации во время встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, следует из публикации на сайте индийского МИДа.
«Министры подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и ее главных органов, чтобы сделать институты и инструменты глобального управления более всеобъемлющими, репрезентативными, основанными на участии, и демократичными», — отметили они.
Главы МИД стран ассоциации сочли, что реформа должна позволить развивающимся и менее развитым странам, особенно в Африке, участвовать в глобальных процессах и структурах принятия решений.
Кроме того, члены БРИКС призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ), чтобы победить непрозрачность, дискриминацию и протекционизм.
БРИКС — ассоциация сотрудничества стран с крупной развивающейся экономикой. В нее входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
С 20 по 27 сентября в Нью-Йорке проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН. За первые дни заявления о реформе ООН или ее подразделений звучали не раз.
Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы адаптировать правила и институты к реалиям XXI века. Он попросил включить в состав Германию.
Позже президент США Джо Байден призвал расширить Совбез, чтобы в число новых постоянных членов могли войти представители стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Российский МИД приветствовал эту инициативу.