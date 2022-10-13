Песков: если Путину и доложили о гибели мобилизованных, то по линии Минобороны

Песков заявил, что не знает о докладе Путину о гибели мобилизованных

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Кремле не знают, докладывали ли президенту Владимиру Путину о гибели пяти жителей Челябинской области, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Если доклад был, то по линии Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я не знаю, если докладывали, то по линии Министерства обороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром 13 октября правительство Челябинской области сообщило, что пятеро жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, их семьи помимо федеральных выплат получат из регионального бюджета по 1 млн руб.

По данным властей, все погибшие — жители Южного Урала, они отправились на службу из военкомата Коркинского района. Где именно погибли мобилизованные, не уточнялось.

В начале октября в Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино Свердловской области) Минобороны умерли двое мобилизованных. Один из них — от сердечного приступа, другой покончил с собой. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, курирующего ситуацию с мобилизованными на Урале, третьего отправили домой, где он скончался от цирроза печени.

11 октября глава Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников сообщил порталу 74.RU, что 27-летний мобилизованный житель города умер в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Со слов Иванова, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Планируется привлечь 300 тыс. человек и в приоритетном порядке — тех, кто имеет нужные военно-учетные специальности, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.