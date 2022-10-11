Омбудсмен подтвердила смерть мобилизованного в Пензенской области

Омбудсмен сообщила, что 41-летний житель Пензенской области, призванный в рамках частичной мобилизации, умер из-за «остро возникшего нарушения одной из функций организма». О его смерти стало известно на прошлой неделе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подтвердила РБК информацию о смерти 41-летнего жителя региона, призванного в рамках частичной мобилизации. 5 октября об этом сообщило издание «ПензаИнформ» со ссылкой на источник.

По словам омбудсмена, согласно данным, полученным от командира воинской части, причиной смерти мужчины 1981 года рождения стало «остро возникшее нарушение одной из функций организма». Рогова отметила, что не может предоставить других подробностей, сославшись на то, что сведения о призыве по мобилизации (в том числе о прохождении военной службы, о дислокации, боевой и мобилизационной подготовке, персональные данные военнослужащих) относятся к информации ограниченного доступа.

Уполномоченный напомнила, что по закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация о факте обращения за медпомощью, состоянии здоровья, диагнозе и прочие сведения, полученные при обследовании и лечении гражданина, составляют врачебную тайну. «Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей», — говорится в ответе омбудсмена, поступившем в РБК.

По данным «ПензаИнформ», мужчина умер во время учебных занятий на полигоне от сердечного приступа.

7 октября о смерти мобилизованного сообщили власти Новосибирской области. «Сибкрай.ру» писал со ссылкой на родственников и близких погибшего, что причиной стали насильственные действия. За несколько дней до этого стало известно, что двое мобилизованных умерли в учебном центре в Свердловской области, один из них — от сердечного приступа, другой покончил с собой. Третьего отправили домой, где, со слов депутата Госдумы Максима Иванова, он скончался от цирроза печени. В военной части Омска умер мобилизованный житель Красноярска, сообщал 4 октября портал NGS24.RU со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу Омской области.

27 сентября пензенский военный комиссар Андрей Сурков сообщил, что в области практически набрали запланированное число новобранцев (не уточнив, сколько именно человек). 3 октября региональные власти заявили, что все военкоматы «задание по мобилизации выполнили».