На Украине проверят показавшие встречу Путина и Медведчука телеканалы

По мнению украинских властей, распространение подобной информации в СМИ направлено на формирование положительного образа Путина и популяризацию страны-агрессора

Владимир Путин и Виктор Медведчук (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверит телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые показали фрагмент встречи главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Высказывания [президента России] по своему стилистическому и семантическому значениям <...> могут создать сильное впечатление положительного отношения главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желания наладить отношения между странами, несмотря на «сложный» характер отношений», — говорится в сообщении.

По мнению Национального совета, распространение подобной информации в украинских СМИ «направлено на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора».

Медведчук встретился с Путиным на прошлой неделе, в преддверии местных выборов, которые пройдут на Украине 25 октября. Во время встречи президент России пообещал подумать об отмене санкций в отношении некоторых украинских предприятий и заявил о готовности восстанавливать отношения.