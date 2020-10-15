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На Украине проверят показавшие встречу Путина и Медведчука телеканалы

По мнению украинских властей, распространение подобной информации в СМИ направлено на формирование положительного образа Путина и популяризацию страны-агрессора
Владимир Путин и Виктор Медведчук
Владимир Путин и Виктор Медведчук (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверит телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые показали фрагмент встречи главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Высказывания [президента России] по своему стилистическому и семантическому значениям <...> могут создать сильное впечатление положительного отношения главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желания наладить отношения между странами, несмотря на «сложный» характер отношений», — говорится в сообщении.

По мнению Национального совета, распространение подобной информации в украинских СМИ «направлено на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора».

Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине
Политика
Владимир Зеленский

Медведчук встретился с Путиным на прошлой неделе, в преддверии местных выборов, которые пройдут на Украине 25 октября. Во время встречи президент России пообещал подумать об отмене санкций в отношении некоторых украинских предприятий и заявил о готовности восстанавливать отношения.

14 октября Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий — «Брацлава», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината, назвав это «жестом доброй воли» со стороны Москвы. Выбор пал именно на эти предприятия, поскольку они ориентированы на экспорт продукции в Россию, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также Путин и Медведчук обсудили российскую вакцину от коронавируса. Президент отметил, что Россия готова поставить препарат на Украину. Медведчук в ответ сообщил, что уже привился российской вакциной, назвав ее «самым эффективным средством на сегодняшний день».

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По мнению Национального совета, телеканалы, которые транслировали встречу, показали лишь субъективное мнение Медведчука, не постаравшись избежать предвзятого освещения вопроса.

Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий
Политика
Производство Барского машиностроительного завода

На слова Медведчука также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Евросоюз поможет стране получить «настоящую вакцину» от COVID-19, когда препарат появится и не будет вызывать сомнений у ученых. До тех пор Зеленский посоветовал не верить «в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами».

Автор
Виктория Полякова
Виктор Медведчук Украина Владимир Путин телеканалы цензура
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