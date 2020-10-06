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Политика ,  
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Путин пообещал Медведчуку подумать об отмене санкций против Украины

Виктор Медведчук и Владимир Путин
Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком пообещал поговорить с премьером Михаилом Мишустиным о возможности отмены санкций против ряда предприятий Украины. Медведчук встретился с Путиным в Ново-Огарево, сообщается на сайте Кремля.

«И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», — сказал Путин в ответ на просьбу Медведчука рассмотреть возможность отмены санкций против некоторых украинских предприятий.

Он предложил начать обсуждение этих проблем через общественные организации, такие как Торгово-промышленная палата, и через правительство. «Я попрошу коллег, чтобы они с вами встретились и, что называется, хотя бы начали эту работу», — сказал президент. Медведчук на это ответил, что он хотел бы встретиться с премьером и обсудить эти вопросы с ним, поскольку «все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений».

«Я попрошу Михаила Владимировича», — заключил Путин.

После встречи с президентом Медведчук встретился с Мишустиным. «А то, что касается санкций, вы знаете эту позицию: не мы это начали», — сказал Мишустин. По его словам, в результате импортозамещения многие ниши, в которых работали украинские компании, оказались заняты.

«Как я сказал, не мы начали эти процедуры. Однако понимая, что в этом смысле нужно двигаться, я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно», — сказал глава правительства России.

Материал дополняется.

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