Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий
На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию.
С предложением выступил Михаил Мишустин. Премьер выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы.
«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям «Брацлав», Барскому машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — сказал Мишустин.
«Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей», — добавил он.
«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатный взаимодействия с Украиной. (...) Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — отреагировал на это предложение президент.