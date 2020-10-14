Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий

Санкции снимут с тех предприятий, которые ориентированы на экспорт продукции в Россию. Президент предложил считать это «жестом доброй воли» со стороны Москвы.

Производство Барского машиностроительного завода (Фото: barskiy.mashzavod / Facebook)

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию.

С предложением выступил Михаил Мишустин. Премьер выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы.

«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям «Брацлав», Барскому машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — сказал Мишустин.

«Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей», — добавил он.

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатный взаимодействия с Украиной. (...) Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — отреагировал на это предложение президент.