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Политика ,  
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Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий

Санкции снимут с тех предприятий, которые ориентированы на экспорт продукции в Россию. Президент предложил считать это «жестом доброй воли» со стороны Москвы.
Производство Барского машиностроительного завода
Производство Барского машиностроительного завода (Фото: barskiy.mashzavod / Facebook)

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию.

С предложением выступил Михаил Мишустин. Премьер выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы.

«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям «Брацлав», Барскому машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — сказал Мишустин.

«Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей», — добавил он.

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатный взаимодействия с Украиной. (...) Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — отреагировал на это предложение президент.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области Украины. Он является одним из крупнейших в стране производителей гофрокартона и тары.

Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области. В списке его продукции — отопительные котлы, запасные части и детали к технологическому оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков.

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Компания «Брацлав» расположена в Винницкой области, в одноименном поселке городского типа. Она занимается выпуском и монтажом оборудования для производства молока.

РБК направил запросы в эти предприятия.

Минздрав Украины назвал условия для закупки российской вакцины от COVID
Общество

О снятии санкций с ряда украинских предприятий в начале октября президента России просил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, приехавший в Москву и встретившийся с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Путин ответил, что российские санкции принимались только в ответ и он не может просто так исключить Украину из перечня стран, которые ввели санкции против России. Однако президент России отметил, что «все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических отношений», и предложил обсудить эти вопросы в правительстве.

Виктор Медведчук приходится российскому президенту Владимиру Путину кумом: в 2004 году тот стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.

Авторы
Георгий Тадтаев, Гаяна Демурина
При участии
Роман Кирьянов
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