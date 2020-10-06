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Политика ,  
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Путин заявил о готовности восстанавливать отношения с Украиной

Виктор&nbsp;Медведчук и&nbsp;Владимир Путин
Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет делать все возможное для улучшения российско-украинских отношений. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Мы всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы эти отношения восстанавливались», — заявил Путин.

Он также отметил позицию Медведчука, который поддерживает политику сближения с Россией, и пожелал, чтобы у него на Украине было больше сторонников.

Кроме того Путин считает, что необходимо готовиться к снятию санкции с Украины, ведь «когда-то я надеюсь это произойдет», добавил президент.

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Политика
Виктор Медведчук

В начале ноября 2018 года, занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об ограничениях в отношении Украины. Таким образом Россия ответила на санкции Украины против россиян. Изначально список состоял из 322 физических и 68 юридических лиц, затем несколько раз расширялся.

Также Путин неоднократно продлевал продуктовое эмбарго против Украины, которое Россия ввела в 2014 году, после того, как Крым по итогам референдума стал российским. В список запрещенного для ввоза продовольствия входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Однако физическим лицам разрешен ввоз продуктов для личного пользования при условии, что их общий вес не превышает 5 кг.

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В сентябре Россия расширила санкции против Украины. В список людей, которым запрещен въезд на территорию России (а также любая экономическая деятельность там) внесли еще 41человека. Среди них
бывший украинский президент Петр Порошенко и солист группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Украина Владимир Путин Виктор Медведчук санкции
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