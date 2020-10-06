Путин заявил о готовности восстанавливать отношения с Украиной

Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет делать все возможное для улучшения российско-украинских отношений. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Мы всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы эти отношения восстанавливались», — заявил Путин.

Он также отметил позицию Медведчука, который поддерживает политику сближения с Россией, и пожелал, чтобы у него на Украине было больше сторонников.

Кроме того Путин считает, что необходимо готовиться к снятию санкции с Украины, ведь «когда-то я надеюсь это произойдет», добавил президент.