Политика , 15 окт, 14:36
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Путин поручил Роспотребнадзору внепланово проверять питание в школах
Президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов в них для контроля качества питания школьников младших классов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, размещенном на сайте Кремля.
Доклад по результатам проверок необходимо предоставить до 15 ноября, а далее — ежеквартально.
Кроме того, Путин поручил полномочным представителям в федеральных округах следить за питанием школьников и учащихся колледжей, а также тех, в отношении которых установлены меры поддержки. Особое внимание необходимо уделить качеству продуктов, а также на сохранение объемов предусмотренного на это финансирования.
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