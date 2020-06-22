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Общество ,  
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Регионам выделят на горячее питание в школах более ₽100 млрд за три года

До 2023 года в российские регионы направят более 100 млрд руб. на организацию горячего питания для учащихся начальной школы. Это следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина, которое опубликовано на сайте правительства.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд руб., а затем, в 2021 и 2022 годах,  будет ежегодно выделено 43,6 млрд. Кроме того, дополнительное питание за счет собственных средств могут обеспечивать региональные власти.

Согласно сообщению на сайте кабмина, сейчас в России насчитывается около 6,8 млн школьников младших классов. По прогнозам на 2021 год, их будет 7,1 млн, а в 2022 году — 7,2 млн.

Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным горячим питанием в марте текущего года. Согласно документу, школьники будут получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем в меню должно быть как горячее блюдо, так и горячий напиток. 

Поэтапный переход на введение бесплатного питание школы должны начать уже с 1 сентября 2020-го и закончить к сентябрю 2023 года. Средства на это должны направить как из федерального, так и из региональных и местных бюджетов.

Теги: школьники, питание
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