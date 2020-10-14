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Родители назвали три главных причины недовольства от школы

Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Родители школьников недовольны техническим оснащением, учебной нагрузкой и качеством питания в школах. Такие данные показало совместное исследование центра проектирования «Платформа», мастерской управления «Сенеж» и Российской ассоциации по связям с общественностью, данные которого есть в распоряжении РБК.

Согласно данным опроса, 36% родителей посчитали плохим техническое оснащение школ. Еще 32% респондентов отметили плохое качество питания для детей. По мнению 29% опрошенных, на школьников возлагается слишком большая учебная нагрузка. При этом почти 75% респондентов заявили, что за последние несколько лет нагрузка только возросла.

Меньше всего опрошенные родители сталкиваются с такими проблемами, как плохая репутация школы и травля ребенка. Об этом сообщили только 5% опрошенных. Также, по мнению большинства респондентов, у учителей хорошая квалификация. Не согласились с этим только 10% респондентов.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Одной из основных проблем в образовании сейчас, по мнению родителей, является дистанционное обучение. Более 80% заявили, что дистанционное обучение не сможет в ближайшем будущем полностью заменить очное образование. По данным исследования, опыт пандемии показал, что такой формат преподавания создает дефицит контроля и контакта с аудиторией. Кроме того, во время дистанционного обучения сильно возрастает нагрузка на учеников и снижается качество образования, считают респонденты.

Исследование включало в себя онлайн-опрос трех основных участников образовательного процесса: педагогов (участники конкурса «Учитель будущего», 300 человек), учеников (сообщество участников детских лагерей и участников Российского движения школьников, 300 человек) и родителей учеников (родительские чаты, 300 человек).

Ранее опрос на базе НИТУ «МИСиС» центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University показал, что родители увидели проблему неравенства в дистанционном обучении. Более 70% опрошенных заявили, что дети сильно отвлекаются во время обучения, так как учителя не могут их контролировать. В связи с этим более дисциплинированные ученики лучше усваивают информацию, а образование детей, которые не могут надолго сконцентрироваться, значительно страдает.

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