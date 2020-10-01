Навальный выступил против санкций в отношении «Северного потока-2»

Оппозиционер дал интервью журналу Der Spiegel, в котором высказался о санкциях, отношении к запрету «Северного потока-2» и разговоре с Ангелой Меркель

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Основатель ФБК Алексей Навальный заявил о бесполезности санкций против России и не поддержал идею запрета газопровода «Северный поток-2». В интервью немецкому журналу Der Spiegel оппозиционер ответил на вопрос, должна ли Германия вводить санкции против России и остановить «Северный поток-2».



Политик также отметил, что между Германией и Россией всегда существовали особые отношения. «Поэтому долгое время считалось невозможным, что Путин рискнет пойти на конфликтом с Берлином. Это осталось в прошлом, как и время, когда вы не могли себе представить возможность политических убийств в России. Поразительно ясные слова правительства Германии, скорее всего, имеют мало отношения к моей персоне. Это осознание того, по какому опасному пути идет Россия», — заключил Навальный. «Если Кремль впервые принял участие в таких операциях, то почему бы не нейтрализовать немецкого политика, который выступает, например, против Nord Stream 2?», — задал он вопрос.

В этом же интервью Навальный обвинил президента Владимира Путина в том, что он стоит за его отравлением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютно безосновательными и недопустимыми слова Навального. «Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы, они не квази и не маргинальная, а настоящее оппозиция», — заявил Песков. Он также отметил, что российские власти хотят расследовать «случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего».

Обсуждение судьбы проекта Nord Stream 2 возобновилось после того, как правительство Германии сообщило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Свернуть строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия «Союз-90/Зеленые», которая назвала случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля». В очередной за отказ от «Северного потока-2» выступил и давний критик проекта президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», говорил в середине сентября в интервью немецкому изданию Bild госсекретарь США Майк Помпео.