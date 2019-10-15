Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

Еще одним условием для выполнения минских договоренностей является разведение сил в Донбассе. При этом Украина обвинила ДНР и ЛНР в регулярном срыве режима тишины на линии соприкосновения

Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Украина готова выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода войск на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер на странице в Facebook.

Для выполнения «политического блока» Минских соглашений также необходимо полностью прекратить перестрелки, обеспечить СММ ОБСЕ условия для проведения мониторинга на всей территории Украины, а также вывод из страны «вооруженных формирований иностранных войск и военной техники».

Киев также обвинил ДНР и ЛНР в регулярном срыве режима тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в населенных пунктах Золотое, Петровское. При этом украинская сторона отметила, то отвод войск на этих территориях может произойти только истечению 7 дней после прекращения огня.

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов. Также стороны договорились, что разведение войск на линии соприкосновения — одно из главных условий минских соглашений для проведения встречи «нормандской четверки» — должно начаться 7 октября. Однако в этот день операция сорвалась из-за обстрела населенных пунктов Золотое и Петровское, заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Повторно стороны попробовали развести военных и военную технику 9 октября. Тогда операция снова не состоялась, а в ее срыве ЛНР и ДНР обвинили Украину, которая, по их заявлению, открыла огонь в сторону села Петровское. 11 октября самопровозглашенные республики заявили, что в этот день была сорвана «последняя попытка» по разведению сил в Донбассе.