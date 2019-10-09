В ДНР заявили об обстреле с украинской стороны перед разведением сил

В ДНР заявили об обстреле с украинской стороны перед разведением сил

Украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия в сторону села Петровское, где в 9 октября должно начаться разведение военных сил и средств. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу представительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

«С украинской стороны зафиксирован обстрел из стрелкового оружия по нашему направлению, что является нарушением режима прекращения огня», — сообщил Якубов. Он добавил, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение.

Представитель Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что украинские военные также обстреляли населенный пункт Золотое в ЛНР накануне запланированного разведения сил и средств.

Разведение военных сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе должно было начаться 7 октября, но сорвалось из-за обстрелов населенных пунктов. После этого разведение военных сил, которое ранее называлось одним из главных условий переговоров в «нормандском формате», перенесли на 9 октября.