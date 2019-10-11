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В ДНР заявили о срыве последней попытки разведения сил в Донбассе

Украинская сторона сорвала процесс разведения сил в районе села Петровское в Донбассе. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) Руслан Якубов, передает агентство «ДНР».

«Сегодня конечный день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что является срывом плана-графика», — заявил Якубов.

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Он пояснил, что народная милиция ДНР выпустила белую ракету, сигнализировав о готовности начать процесс, но с украинской стороны зеркальных действий не последовало. Якубов подчеркнул, что теперь в ДНР будут ждать переговоров в Минске, «где, возможно, прояснится ситуация».

Ранее непризнанные республики Донбасса дважды заявляли о срыве разведения сил и средств у линии разграничения в Донбассе — 9 октября в 7 октября.

Ранее помощник президента России Владислав Сурков заявлял, что дата проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) будет согласована только после того, как будут выполнены два условия.

Первое — согласование «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок проведения местных выборов в Донбассе и предоставления региону особого статуса на постоянной основе. Второе условие — разведение войск на оговоренных участках в зоне конфликта.

Теги: ДНР, срыв, договоренности, Донбасс
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