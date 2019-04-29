Социологи назвали число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большинство россиян не интересовались выборами на Украине и не считают, что их результаты имеют какое-то значение для России, следует из социологического опроса, проведенного специалистами Левада-центра.

Опрос проводился методом личного интервью накануне второго тура выборов на Украине и сразу после дня голосования, 18–23 апреля. Его итоги опубликованы на сайте организации.

Так, 29% опрошенных социологами россиян совершенно не следили за выборами в соседней стране, а еще 38% респондентов заявили, что следят за выборами без особого внимания. 3% респондентов Левада-центра ничего о выборах на Украине не слышали.

«Внимательно» и «очень внимательно» за выборами следили в общей сложности 30% россиян (18% и 12% опрошенных соответственно).

Отвечая на вопрос о том, победа какого из кандидатов была бы лучше для России, 55% опрошенных согласились с тем, что это не имеет значения. Этот показатель был высоким как в группе тех, кто следил за выборами (51%), так и среди тех россиян, кто выборами на Украине не интересовался (64%).