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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Социологи назвали число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большинство россиян не интересовались выборами на Украине и не считают, что их результаты имеют какое-то значение для России, следует из социологического опроса, проведенного специалистами Левада-центра.

Опрос проводился методом личного интервью накануне второго тура выборов на Украине и сразу после дня голосования, 18–23 апреля. Его итоги опубликованы на сайте организации.

Так, 29% опрошенных социологами россиян совершенно не следили за выборами в соседней стране, а еще 38% респондентов заявили, что следят за выборами без особого внимания. 3% респондентов Левада-центра ничего о выборах на Украине не слышали.

«Внимательно» и «очень внимательно» за выборами следили в общей сложности 30% россиян (18% и 12% опрошенных соответственно).

Отвечая на вопрос о том, победа какого из кандидатов была бы лучше для России, 55% опрошенных согласились с тем, что это не имеет значения. Этот показатель был высоким как в группе тех, кто следил за выборами (51%), так и среди тех россиян, кто выборами на Украине не интересовался (64%).

Еще 31% респондентов сочли, что для России было бы лучше, если президентом станет Владимир Зеленский, причем процент тех, кто дал такой ответ выше среди тех, кто внимательно или не очень внимательно, но следил за выборами (40% опрошенных против 13% среди тех, кто за выборами вообще не следил).

В пользу Петра Порошенко высказались 2% опрошенных социологами, а еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Победу в нем одержал Владимир Зеленский.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, соцопросы, Левада-центр
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