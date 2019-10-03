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Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай», передает корреспондент РБК.

«Если это так [...], то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ — без всякого преувеличения — в каком-то невыгодном свете», — отметил Путин, отвечая на вопрос, необходимо ли менять редакционную политику в отношении Украины на некоторых федеральных каналах. Российский лидер отметил, что речь может идти о политике действующего руководства Украины, но не о ее народе.

Путин напомнил, что российские телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику. По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».

2 октября Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию попросил суд аннулировать лицензию канала NewsOne, входящего в медиагруппу Виктора Медведчука, за использование в эфире «языка вражды». Летом канал планировал провести совместный с телеканалом «Россия 1» телемост «Надо поговорить». Позже его отменили из-за угроз, поступавших в адрес журналистов и их близких.

Теги: Владимир Путин, Украина, «Валдай»
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