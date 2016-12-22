ABC узнал о плане Трампа отозвать всех дипломатов из Турции из-за пастора

Разозленный арестом пастора в Турции Трамп призывал в конце августа составить план по отзыву из страны всех дипломатов США. Подобные действия, как указывает источник ABC, могли бы привести к поэтапному закрытию в Турции посольства

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп в конце августа призывал составить план по отзыву из Турции всех американских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в Госдепартаменте и администрации Соединенных Штатов сообщает ABC News. Подобные идеи главы государства, как уточняют собеседники канала, были вызваны арестом в Турции американского пастора ​Эндрю Брансона. Трамп, как указывает ABC News, был очень зол из-за действий Анкары.

Решение отозвать из Турции всех дипломатов, по словам одного из источников канала, привело бы к поэтапному закрытию на территории страны посольства США и других американских дипломатических представительств. Такой план, как пояснил собеседник ABC News, мог бы быть реализован в течение 60 дней.

«Некоторое время мы находились в страхе перед [возможным] апокалипсическим разрывом отношений с Турцией», — прокомментировал каналу ситуацию высокопоставленный чиновник Госдепартамента. С октября прошлого года у США в Турции, как напоминает ABC News, уже нет своего посла, что делает главой дипмиссии поверенного в делах.

План по закрытию посольства, по словам источников канала, был среди нескольких вариантов давления на Турцию после ареста Брансона. Некоторые из них предполагали усиление санкции в отношении бизнеса и турецких чиновников, указывает канал. Если бы на прошлой неделе американский пастор не был бы освобожден, власти США серьезно рассмотрели бы каждый из этих вариантов, знают источники ABC News. Например, относительно отзыва из Турции дипломатов, по данным одного из них, в США уже был разработан восьмистраничный проект.

Официально Госдеп, как указывает канал, отрицает, что такой план был составлен. «Утверждения о том, что мы намерены прекратить наши дипломатические отношения с Турцией или закрыть наши дипломатические учреждения там, явно ложные», — говорила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт. Представитель Белого дома комментировать эту информацию не стал.

По словам нескольких американских чиновников, Трамп получал от Турции заверения, что пастор будет освобожден после того, как подаст апелляцию на свой домашний арест. Однака в августе апелляция была отклонена турецким судом. После этого, по словам одного из собеседников ABC News, президент США чувствовал, что в этом вопросе его лично предал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Эндрю Брансон был задержан в Турции в конце 2016 года. Местные власти обвинили его в причастности к попытке госпереворота в стране и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (представителей этой организации в Анкаре считают террористами). После этого пастор был арестован. Прокуратура требовала для него 35 лет тюрьмы. В июле 2018 года Брансона поместили под домашний арест. 12 октября суд Измира вынес ему приговор. Согласно ему, пастору предстояло провести в турецкой тюрьме три года и полтора месяца. Однако, учитывая проведенное Брансоном под следствием время, его освободили. На следующий день он уже прибыл в США, где его в Белом доме принял Трамп.