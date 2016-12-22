Освобожденный из турецкой тюрьмы американский пастор прибыл в США

В Турции Эндрю Брансона обвиняли в причастности к попытке госпереворота. Его освобождение из-под ареста и заключения уже поприветствовал Дональд Трамп. Пастора по прибытию в США он пообещал принять в Белом доме

​Эндрю Брансон с женой в аэропорту Измира (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Американский пастор ​Эндрю Брансон, которого около двух лет удерживали правоохранительные органы Турции, приземлился в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на представителя бюро по международной религиозной свободе Госдепа сообщает Reuters. Эту информацию также подтверждает Fox News и The Washington Post.

Брансон, по информации телеканала, приземлился на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Его доставили из Турции самолетом, который сделал остановку в Германии. Там пастора в американской больнице осмотрели врачи. Теперь он, как указывает WP, направился в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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