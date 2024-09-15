 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский опроверг получение разрешения на удары вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев еще не получил от Вашингтона разрешения на применение поставляемого им дальнобойного оружия для ударов по российской территории, сказал Зеленский. Путин указывал, что такой шаг будет означать прямое участие НАТО в конфликте
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Украина пока не получила разрешения от США на применения поставляемого ими дальнобойного оружия для ударов по России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, получил ли Киев такое разрешение, он сказал «Нет. До сих пор нет».

В конце мая ряд стран — союзниц Украины разрешили использовать поставляемое ими вооружение для ударов по приграничным российским территориям. После этого Киев усилил призывы к союзникам с просьбами разрешить удары западным оружием вглубь России.

The Guardian писала, что Лондон уже принял решение снять ограничения на применение поставляемого им Киеву оружие для ударов по российской территории, однако публично не объявил об этом. По данным The Times, об этом могут объявить ближе к концу сентября. Британский премьер Кир Стармер и американский президент Джо Байден уже обсудили вопрос о снятии этих ограничений.

Politico узнала, что США опасаются поражения Украины этой зимой
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Париж попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters сообщало, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский США военная помощь
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

Материалы по теме
Times раскрыла число российских авиабаз в радиусе поражения Storm Shadow
Политика
Шольц исключил разрешение на удары немецким оружием вглубь России
Политика
Небензя предупредил о «прямой войне с НАТО» из-за дальнобойного оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Сын Трампа сообщил о задержании стрелявшего у гольф-клуба его отцаПолитика, 22:24
«РИА Новости» узнало, что фигурант дела Иванова должен выплатить ₽20 млнПолитика, 22:11
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче с девятью шайбамиСпорт, 22:06
В РАН сообщили об аварийной ситуации на исследовательском суднеОбщество, 21:54
Штаб Трампа сообщил о стрельбе рядом с ним⁠Политика, 21:50
Роман Ротенберг заявил, что гол игрока СКА увидели «даже в Индии и ЮАР»Спорт, 21:40
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осеньОбщество, 21:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский опроверг получение разрешения на удары вглубь РоссииПолитика, 21:12
Голубев рассказал о последствиях массовых пожаров в Ростовской областиОбщество, 21:02
«Спартак» из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»Спорт, 21:01
Шольц прибыл с официальным визитом в УзбекистанПолитика, 20:38
Politico узнала, что США опасаются поражения Украины этой зимойПолитика, 20:36
ЦСКА объявил об уходе чилийского полузащитника ДавилыСпорт, 20:22
Белград назвал условия отказа от вступления в ЕСПолитика, 20:17