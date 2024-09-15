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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, что США опасаются поражения Украины этой зимой

Politico: США опасаются поражения Украины в конфликте зимой из-за энергетики
Сюжет
Военная операция на Украине
В США опасаются поражения Украины зимой из-за состояния энергетики, но в то же время не хотят эскалации конфликта, пишет Politico. Эти опасения подталкивают Вашингтон к снятию ограничений для ВСУ на удары западным оружием
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Риск поражения Украины в конфликте предстоящей зимой заставил США и Великобританию пересмотреть условия применения поставляемого Западом дальнобойного оружия, пишет европейская версия издания Politico.

Издание отмечает, что из-за ударов по энергообъектам Украины предстоящая зима может оказаться переломным моментом в конфликте, чего опасаются в США.

Остановка работы трех атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске будет означать снижение боеспособности Украины, развал ее экономики и ослабление позиций на возможных переговорах с Россией. Вместе с тем США по-прежнему опасаются эскалации конфликта, отмечает издание.

«Я не думаю, что мы увидим, как [президент США Джо] Байден разрешит использование американских ракет для ударов по российским аэродромам, хотя британцам, возможно, будет разрешено продолжить без возражений США, — сказал Politico бывший спецпредставитель США в НАТО Курт Волкер. — Этого будет недостаточно».

Украинские чиновники, в свою очередь, надеются, что перспектива краха энергетической системы в конечном итоге перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией, пишет Politico.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, одним из таких стал удар 26 августа. В ведомстве назвали его целями электроподстанции и газокомпрессорные станции в ряде украинских областей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дальнейшие удары могут «погрузить страну во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.

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Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет срок конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин предупреждал, что получение Украиной разрешения на использование дальнобойного оружия будет воспринято как участие НАТО, США и европейский стран в войне против России. Он анонсировал «соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз».

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что Киев уже наносит удары западным оружием вглубь России. Sky News сообщал, что во время вторжения в Курскую область были задействованы британские танки Challenger 2. Минобороны России неоднократно отчитывалось о попытках атак Крыма ракетами Storm Shadow производства Великобритании.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Украина энергетика Военная операция на Украине

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