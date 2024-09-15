Алаудинов заявил об освобождении еще одного курского села

Под контроль российских военнослужащих перешло село Борки в Курской области, сообщил Алаудинов. В селе, расположенном примерно в 5 км от границы, жили порядка 300 человек

Фото: Google Maps

Российские военнослужащие зачистили от противника село Борки Суджанского района и взяли пленных, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

Борки — административный центр Борковского сельсовета Курской области, население села — порядка 300 человек. Оно расположено примерно в 5 км от границы с Украиной.

12 сентября Минобороны России отчитывалось об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области. Под контроль российских сил вернулись поселки Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Сегодня, 15 сентября, ведомство сообщало о шести попытках прорыва ВСУ через госграницу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье в Курской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа и захватили ряд населенных пунктов. С тех пор там продолжаются бои.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей наступления создание «буферной зоны» в российском регионе. Вместе с тем он признавал, что операция в Курской области не облегчила ситуацию для ВСУ в Донбассе. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».