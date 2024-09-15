 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов заявил об освобождении еще одного курского села

Алаудинов: российские военные освободили курское село Борки и взяли пленных
Сюжет
Военная операция на Украине
Под контроль российских военнослужащих перешло село Борки в Курской области, сообщил Алаудинов. В селе, расположенном примерно в 5 км от границы, жили порядка 300 человек
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские военнослужащие зачистили от противника село Борки Суджанского района и взяли пленных, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

Борки — административный центр Борковского сельсовета Курской области, население села — порядка 300 человек. Оно расположено примерно в 5 км от границы с Украиной.

12 сентября Минобороны России отчитывалось об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области. Под контроль российских сил вернулись поселки Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Сегодня, 15 сентября, ведомство сообщало о шести попытках прорыва ВСУ через госграницу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье в Курской области.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа и захватили ряд населенных пунктов. С тех пор там продолжаются бои.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей наступления создание «буферной зоны» в российском регионе. Вместе с тем он признавал, что операция в Курской области не облегчила ситуацию для ВСУ в Донбассе. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Ахмат Апти Алаудинов ВСУ Военная операция на Украине

Материалы по теме
ВСУ совершили шесть попыток прорваться через границу в Курской области
Политика
Алаудинов заявил о дезорганизации в подразделениях ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны заявило о продолжении наступления в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Из-за ветра МЧС не смогло поднять авиацию на тушение пожаров под РостовомОбщество, 19:27
Футболист Первой лиги забил гол с центра поляСпорт, 19:20
«Барселона» разгромила «Жирону» благодаря дублю 17-летнего Ламина ЯмаляСпорт, 19:17
В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого заводаОбщество, 18:58
Пасечник связал с поджогами массовые пожары в ЛНРПолитика, 18:56
В Белгородскую область привезли партию оборудования для борьбы с дронамиПолитика, 18:47
На Украине исчезли сотни тысяч единиц оружияПолитика, 18:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дзюба сделал голевой пас в дебютном матче за «Акрон»Спорт, 18:35
Алаудинов заявил об освобождении еще одного курского селаПолитика, 18:30
В Подмосковье инспектор ГИБДД сбил троих детейОбщество, 18:18
Трусова упала с четверного лутца на контрольных прокатах сборной РоссииСпорт, 18:12
Израиль пригрозил хуситам жестким ответом за попытки атаковать странуПолитика, 17:49
Глава Ford назвал экзистенциальную угрозу для автопромышленности СШАБизнес, 17:45
В «Зените» ответили на сообщения о премиях по ₽5 млн за победу над ЦСКАСпорт, 17:38