США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за российских учений

США начали учения на Алеутских островах и разместили там HIMARS из-за российских маневров «Океан-2024», в которых участвует Китай. Пентагон заявлял, что не видит в них угрозу, а Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений

США перебросили на Алеутские острова к югу от Аляски подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии и различное вооружение, в том числе пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности, из-за российско-китайских морских учений, сообщает Business Insider.

Этот шаг призван послать четкий сигнал противникам Соединенных Штатов, заявил командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт Он призван продемонстрировать, что армия США способна «умело и без предупреждения перемещать средства даже в самые отдаленные места». В маневрах США задействованы 130 военных, учения проводятся в том числе на острове Шемья, где находятся военная база и аэродром ВВС США.

На февральских учениях в Объединенном тихоокеанском многонациональном центре готовности (JPMRC) на Аляске участники обсуждали «важность восстановления боеготовности» в экстремальных условиях для сдерживания противников США в регионе, писал BI. Издание сообщало, что армия США начала готовить солдат к потенциальным конфликтам в холодном климате, поскольку в Вашингтоне растет обеспокоенность из-за активности России и Китая в Арктике

Китай участвует в учениях ВМФ России «Океан-2024», маневры в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях проходят с 1- по 16 сентября. В них задействованы свыше 400 кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих. В Пентагоне ранее заявляли, что не видят в этом угрозу США и другим странам НАТО.

Перед началом учений президент России Владимир Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений и стремлении «сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил» в Азиатско-Тихокеанском регионе. Он назвал ключевой роль ВМФ в подготовке к к отражению «возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне».

Китай и Россия проводят совместные военные маневры в течение двух десятилетий, по оценке South China Morning Post, за 2013–2023 годы их было 20. Пекин заявляет, что военное сотрудничество не направлено против третьих стран, и тоже винит США в провокациях в море и воздухе вблизи Китая.