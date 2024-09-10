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Российский флот начал стратегические учения в трех морях и двух океанах

ВМФ России начал стратегические учения «Океан-2024»

Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», сообщило Минобороны.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

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