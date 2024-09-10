США не увидели угрозу в военных учениях России «Океан-2024»

Патрик Райдер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Стратегические военные учения России «Океан-2024» не представляют угрозы США и другим странам НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, трансляцию брифинга вело Минобороны США в X (бывший Twitter).

«Они (учения - РБК) не представляют угрозы территории США или НАТО», — сказал он.

Несмотря на заявления России о привлечении к «Океан-2024» иностранных партнеров, США полагают, что в них будут участвовать только корабли России и Китая, отметил Райдер. Он также добавил, что США и их союзники в любом случае будут наблюдать за ходом учений.

Учения «Океан-2024» начались 10 сентября, они должны продлиться до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

К маневрам будут привлечены сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также воинские контингенты стран-партнеров.