BI сообщил о подготовке США к сдерживанию России и Китая в Арктике

Американские военные в феврале провели учения, где им рассказывали о «важности восстановления боеготовности» в холодном климате для сдерживания противника. Российские власти называли освоение и обустройство Арктики приоритетом

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Армия США начала готовить солдат к потенциальным конфликтам в холодном климате, поскольку в Вашингтоне растет обеспокоенность из-за активности России и Китая в Арктике, сообщает Business Insider.

В феврале в Объединенном тихоокеанском многонациональном центре готовности (JPMRC) на Аляске прошли двухнедельные учения, в них приняли участие более 8 тыс. военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии, а также международные союзники США. Как пишет BI, участники мероприятия обсуждали «важность восстановления боеготовности» в экстремальных условиях для сдерживания противников США в регионе.

«Миссия в Арктике, в условиях сильного холода — это важно для нашей армии, для нашей нации, а также для наших противников», — сказал полковник Шон Лукас. Помимо того, военные врачи на учениях тренировались ухаживать за ранеными. «Я работаю медиком 13 лет, и это определенно самые тяжелые условия, в которых мне приходилось бывать», — рассказал сержант Захари Бернс, отметив трудности, связанные с доставкой медикаментов и эвакуацией солдат, а также уходом за пациентами при экстремально низких температурах.

В октябре 2023 года администрация президента Джо Байдена опубликовала план реализации стратегии в Арктическом регионе (NSAR), которую Белый дом одобрил годом ранее. В документе отмечается, что США «будут углублять сотрудничество с союзниками и партнерами для управления рисками дальнейшей милитаризации или непреднамеренных конфликтов, в том числе обусловленных геополитической напряженностью в отношениях с Россией и Китаем».

В документе отмечалось, что интересы США в Арктике «включают в себя множество аспектов» — от национальной обороны и внутренней безопасности до коммерческой и научной деятельности. Стратегия рассчитана на десятилетний период до 2032 года.

О том, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией, осенью 2022 года заявили в конгрессе США. В октябре 2023 года представитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что альянс обеспокоен целями Китая в регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией. В то же время в блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».

Президент России Владимир Путин в декабре назвал освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.