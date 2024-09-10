Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений
США стремятся достичь военного превосходства и тем самым ломают сложившийся баланс сил, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время участия по видеосвязи в стратегических учениях ВМФ «Океан-2024». Его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. — РБК). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — сказал он.
По его словам, Вашингтон формирует предпосылки для опасной, кризисной ситуации в Европе и АТР, в частности планирует развернуть ракеты средней и меньшей дальности и отрабатывает переброску перспективных ракетных систем «под предлогом противодействия» угрозе России и сдерживания КНР.
«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов», — сказал он. По словам президента, необходимо быть готовым к отражению «возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне». Ключевой в решении этой задачи является роль ВМФ, заключил Путин.
пройдут с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. По данным Минобороны, в них будут задействованы свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих.
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