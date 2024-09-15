Шольц призвал расследовать взрывы на Nord Stream «без оглядки на кого-то»

Виновные в подрыве трубопроводов должны быть привлечены к ответственности в Германии, заявил Шольц и призвал прокуратуру к непредвзятому расследованию

Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал взрывы на трубопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море террористическим актом и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности в его стране.

«Это значит, что мы призываем все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование, без оглядки на кого-либо. Ничего не будет скрыто», — подчеркнул он на встрече с гражданами в Пренцлау в федеральной земле Бранденбург (цитата по n-tv).

Шольц также назвал «настоящей ложью» заявления о том, что правительство отказалось от российского природного газа. По словам канцлера, Россия «перекрыла газовый кран» по газопроводу «Северный поток-1», и принятые в Германии меры, в том числе поиск других поставщиков, обошлись ей «значительно больше чем в €100 млрд».

Летом 2022 года «Газпром» сокращал прокачку газа по «Северному потоку», объясняя это проблемами с возвращением из ремонта в Канаде турбины производства Siemens, возникшими из-за антироссийских санкций. В начале сентября того года компания объявила о полной остановке на неопределенный срок из-за утечки масла в одной из турбин. Через несколько недель в экономических зонах Дании и Швеции произошли взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», второй газопровод не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток три оказались повреждены, в компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения.

Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия готова запустить сохранившуюся нитку «Северного потока-2», для чего понадобится одна неделя, однако, по его словам, этого не хочет Берлин. «Одна-то [нитка] существует, она в рабочем состоянии, что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?» — сказал он в сентябре на Восточном экономическом форуме, отметив, что при ее запуске в Европу пошло бы 27,5 млрд куб. м газа.

В середине августа Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщила, что Берлин выдал ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии на газопроводах — украинского специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева. Непосредственно в операции, как сообщали немецкие журналисты, участвовала команда из шести человек, в том числе гражданские водолазы, которые арендовали яхту и прикрепили взрывчатку к трубопроводам в экономических водах Швеции и Дании. Журавлев после диверсии какое-то время провел в Польше, но затем уехал на Украину.

По данным The Wall Street Journa, сам план подрыва весной 2022 года подготовили украинские военные; сначала его одобрил президент Владимир Зеленский, но позже потребовал от тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного остановиться, однако тот не подчинился. Власти Украины отрицают свою причастность к произошедшему. Путин считает, что подобную диверсию могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».