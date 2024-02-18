Путин заявил о необратимых последствиях для Германии из-за отказа от газа

Путин заявил о готовности запустить сохранившуюся нитку «Северного потока-2» в течение недели, однако, по его словам, этого не хочет Берлин. Президент отметил, что эти действия наносят «колоссальный ущерб» немецкой экономике

Владимир Путин во время интервью Павлу Зарубину (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока-2» потребуется одна неделя, однако Германия этого не хочет.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Путина попросили прокомментировать прогнозы западных экспертов о деиндустриализации Германии, в частности о последствиях отказа от российского газа для немецкой экономики. Президент отметил, что одна нитка «Северного потока-2» работает, и Берлин мог бы получать энергоносители из России, которые дешевле американского СПГ.

«Вентиль открутите, скажите — мы хотим получать. Завтра начнут получать, неделя нужна. Не хотят. Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать», — ответил Путин.

По его словам, немецкая промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и дешевле энергоносители, так как стоимость для Берлина значительно увеличивается за счет их сжижения, транспортировки через океан и догазификации.

«Мы на другие маршруты направили, речь идет о загранице. Мы больше начинаем работать над собственной газификацией, над использованием этих энергоносителей для решения внутриэкономических проблем не только в системе ЖКХ, но и для экономики, для промышленности. Конечно, когда мы продавали, побольше получали денег, ну, может быть, было веселее. Но с другой стороны — чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше, потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше <...>. Пусть сами решают, надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — заявил президент России.

Путин отметил сложную внутриполитическую борьбу в правительстве Германии из-за этого вопроса. «Иногда со стороны это сложно не то что отследить, а вникнуть в суть, ткань происходящего, это непросто. Поэтому я бы не стал здесь давать каких-то оценок. Но совершенно очевидным является то, что внешняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики», — сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что немецкая экономика способна «долго существовать и развиваться» без российского газа. «Здесь никакой катастрофы не будет. Фундаментальная основа немецкой, европейской экономики очень серьезная, очень основательная и глубокая. Просто утрачивается или уже утрачена конкретно способность в связи с тем, что она выстроена была на относительно дешевых российских энергоносителях <...>. Ну, пожалуйте, берите, теперь 300 с лишним долларов за 1 тыс. кубов и больше», — отметил Путин.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в экономических зонах Дании и Швеции. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате ЧП и отказались прогнозировать сроки восстановления газопроводов. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему не допустили.

Согласно статистике европейского агентства Eurostat, в 2023 году ЕС импортировал газообразных углеводородов из России, в том числе трубопроводного газа и СПГ, на сумму €16,7 млрд, что почти в 2,9 раз меньше показателей 2022 года. В Совете ЕС сообщали , что доля российского природного газа в импорте Евросоюза по итогам 2023 года составила 8% по сравнению с 40% в 2021 году. На эти показатели в том числе повлияла остановка поставок газа по взорванным «Северным потокам».

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали США. «В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а того, кто может это сделать», — говорил он.