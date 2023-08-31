Депутата Думы и кандидата на пост главы Хакасии госпитализировали

По данным РБК, Сокол попал в больницу с инфекцией после перенесенного в июле перитонита, перед которым у него был аппендицит. Депутату 52 года, в октябре 2022-го он решил отправиться в зону спецоперации и вернулся оттуда в апреле

Сергей Сокол (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия», от Хакасии) госпитализирован в Москве, сообщили РБК в пресс-службе партии. Ранее о госпитализации Сокола сообщил источник ТАСС в окружении парламентария.

«Подробности выясняем», — заявили в партии.

Соколу 52 года, он является депутатом с 2020 года, входит в думский комитет по экономической политике в качестве заместителя председателя. В «Единой России» — с 2007 года. Является секретарем хакасского регионального отделения партии. В июне этого года «Единая Россия» выдвинула его в качестве кандидата на пост главы Хакасии. Его соперники: действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и Владимир Грудинин («Коммунистическая партия Коммунисты России»).

Знакомый Сокола сказал РБК, что у депутата обострилась инфекция после перитонита (воспаление брюшины). С таким диагнозом он попал в больницу в Абакане в июле, сначала у него выявили аппендицит. Политика прооперировали. Из сообщений в телеграм-канале Сокола следует, что он пробыл в больнице больше десяти дней.

В октябре прошлого года Сокол принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации на Украине, он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». Сокол вернулся 20 апреля, после чего были анонсированы планы о его выдвижении на выборы главы Хакасии.

Весной этого года президент Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. В указе говорится, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

Сокол родился в Севастополе. Он выпускник МГИМО. Начинал карьеру в посольстве России в Эквадоре, затем занимал должность генерального директора ОАО «Норильскгазпром».

Политическую деятельность начал в 1999 году, став депутатом Таймырской окружной Думы (до 2007 года существовал Таймырский автономный округ, он вошел в состав Красноярского края). В 2002-м Сокол стал замгубернатора края, в 2008–2009-м работал первым замгубернатора Иркутской области и врио главы региона.

В 2010–2015 годах был генеральным директором ОАО «РТ-Химкомпозит» (структура «Ростеха»), затем стал председателем совета директоров еще одной компании госкорпорации, «ОПК «Оборонпром». С 2017-го был советником главы «Ростеха».

В 2018-м стал председателем Законодательного собрания Иркутской области, затем — секретарем иркутского отделения «Единой России». В этом статусе он стал депутатом Думы в 2020-м, заняв место ушедшей в Минтруда Ольги Баталиной. Однако в Госдуму в следующем году он избрался уже от Хакасии.