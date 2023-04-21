Воевавший на Украине депутат заявил о планах идти на выборы главы Хакасии

Сергей Сокол (Фото: sokolhakasia / Telegram)

Вернувшийся из зоны военной операции депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил о намерении участвовать в выборах главы Хакасии. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Да, я иду на выборы! И да, я иду побеждать», — подчеркнул депутат.

О том, что Сокол вернулся в Хакасию после участия в военной операции на Украине, он сообщил 20 апреля в своем телеграм-канале. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия выдвинет депутата на выборы губернатора Хакасии.

21 апреля Сокол провел первый рабочий день в регионе, вместе с Турчаком ознакомившись с «планом реконструкции Парка Победы», а также встретившись с «активом партии и кандидатами на предварительное голосование».

В конце сентября 2022 года политик написал заявление в адрес руководства «Единой России» и Минобороны с просьбой отправить его добровольцем в зону проведения военной операции на Украине. В октябре он уехал в учебную часть на боевое слаживание — в частности, он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». В январе он продлил контракт. В апреле президент Владимир Путин наградил Сокола орденом Мужества.

Должность главы Хакасии с ноября 2018 года занимает представитель КПРФ Валентин Коновалов.