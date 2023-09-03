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Избирком Хакасии исключил Сокола из числа кандидатов в главы региона

Избирком Хакасии исключил депутата Сокола из числа кандидатов в главы региона
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Единый день голосования
Накануне депутат от «Единой России» сам снялся с выборов из-за проблем со здоровьем, его госпитализировали в конце августа. В избиркоме сообщили, что Сокол останется лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии
Сергей Сокол
Сергей Сокол (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию в качестве кандидата в главы региона депутата Госдумы Сергея Сокола, выдвинутого партией «Единая Россия». Об этом ТАСС сообщил председатель избиркома Александр Чуманин.

Он заявил, что Сокол остается лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет республики, которые пройдут одновременно с выборами главы региона.

Накануне сам Сокол снял свою кандидатуры с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Он попал в больницу с осложнениями после июльской операции из-за перитонита.

«Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения. <...> Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя», — написал Сокол в своем телеграм-канале.

По словам депутата, решение о снятии кандидатуры с выборов поддержали его семья и команда. Он добавил, что вернется на работу, «как только встанет на ноги».

Сокола экстренно госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что у депутата диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам Турчака, врачи оценивают состояние Сокола как тяжелое.

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Кампания по выборам главы Хакасии — единственная в этом году, где прогнозировался второй тур, в который, как предполагалось, выйдут Сокол и действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ, возглавляет Хакасию с 2018 года). В выборах также участвуют Михаил Молчанов (ЛДПР) и Владимир Грудинин (Коммунистическая партия Коммунисты России).

Сергей Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону военной операции, он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». Сокол вернулся 20 апреля. Весной президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. В указе говорится, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач». 10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборах губернатора Хакасии.

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Теги
Яна Ломакина
Хакасия губернаторские выборы Сергей Сокол Единая Россия
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