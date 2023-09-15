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Война санкций ,  
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За сутки до запрета в Финляндию въехали 134 машины с российскими номерами

ФТС: за сутки до запрета в Финляндию въехали 134 машины с российскими номерами
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Война санкций
Фото: Jussi Nukari / Global Look Press
Фото: Jussi Nukari / Global Look Press

За последние полные сутки перед запретом на въезд в Финляндию машин с регистрацией в России границу пересекли 134 автомобиля с российскими номерами.

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

«За последние сутки (с 8:00 14 сентября по 8:00 15 сентября) через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни по направлению выезда из РФ проследовало 546 легковых транспортных средств. Из них зарегистрированных в РФ — 134 автомобиля», — сообщила ФТС со ссылкой на данные Выборгской таможни.

Утром 15 сентября МИД Финляндии объявил о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Он начнет действовать с полуночи 16 сентября 2023 года.

Ведомство заявило, что заехать в страну на зарегистрированной в России машине смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Министр иностранных дел Элина Валтонен уточнила, что все машины с российскими номерами должны покинуть Финляндию в срок до 16 марта 2024 года.

Она пояснила, что права пользоваться автомобилями, зарегистрированными в России, нет даже у тех, кто постоянно проживает в Финляндии. Возможность их конфискации при этом не рассматривается.

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Теги
Финляндия санкции граница запрет
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