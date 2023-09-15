Прага назвала последствия мира с Москвой не на условиях Киева

Глава чешского МИДа считает, что если Украина заключит мир на навязанных ей условиях, то украинцы будут преданы, а «российский империализм» не побежден. Москва исключала переговоры на условиях «формулы мира» Киева

Ян Липавский (Фото: Hannah McKay - WPA Pool / Getty Images)

Любая инициатива по миру между Москвой и Киевом, навязанная Украине и не поддержанная ею, окажет негативное влияние на западные страны и не поможет помешать «российскому империализму», заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Об этом пишет Bloomberg.

«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, — Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сказал Липавский.

Министр подчеркнул, что Прага хочет не просто «отложить войну», а положить конец «способности России силой расширяться в Восточной Европе».

Министр напомнил про «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского, которую тот предложил в прошлом ноябре. На данном этапе удалось добиться диалога по ней с государствами, которые раньше были в стороне. Среди них — Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, ЮАР, перечислил дипломат.

«Я не говорю, что они склоняются к нашим позициям, но по крайней мере мы участвуем в обсуждении», — сказал Липавский. Он отметил, что некоторые колебавшиеся страны теперь сближаются с позиций Запада, по «прагматическим причинам» отказываясь от сближения с Россией или испытывая антагонизм по отношению к ней.

Среди положений «формулы мира» Зеленского — вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление территориальной целостности Украины; освобождение всех пленных и депортированных; фиксация окончания конфликта и др. Он также не раз говорил, что для начала переговоров Украине нужно выйти на границы 1991 года. Помимо этого Зеленский подписал указ о запрете проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ. Кроме того, отмечал он, Россия не может прекратить боевые действия, пока сама Украина ведет контрнаступление.

Возможность переговоров по условиям «формулы мира» Москва отвергала. Среди ее собственных требований:

прекращение Киевом боевых действий;

прекращение поставок ему вооружений Западом;

нейтральный и безъядерный статус Украины;

признание «новых территориальных реалий»;

демилитаризация и денацификация Украины;

обеспечение прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

«Формулу мира», по данным украинской стороны, поддерживают более 60 государств, и не только западных, которые не раз высказывались в ее пользу.