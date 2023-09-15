BO узнал о споре властей Норвегии по запрету на въезд российских машин

BO: в Норвегии столкнулись с разногласиями по запрету на въезд российских машин

Норвегия не считает, что въезд на машинах с российской регистрацией нарушает санкции ЕС, но власти изучат объяснения ЕК. Этот вопрос вызвал дискуссии в Осло. Россияне используют Норвегию для транзитного проезда в Евросоюз

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Внутри правительства Норвегии ведется полемика по вопросу запрета на въезд для российских машин, аналогично решению руководства Евросоюза, пишет The Barent Observer со ссылкой на источники.

«Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и более внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства», — заявили изданию в норвежском МИДе.

Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Осло одобрило и положение ЕС, которое запрещает «покупать, импортировать или передавать, среди прочего, автомобили из России», указали в норвежском ведомстве.

Норвежская интерпретация этого правила допускает кратковременное владение автомобилем зарегистрированным в России, это не считается нарушением санкций. Именно так это положение и применялось, подчеркнули в МИД Норвегии.

Россияне едут через Норвегию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Финляндию и другие страны ЕС, отмечает издание, поскольку страны Балтии предупредили о решении закрыть границы для автомобилей с российской регистрацией, а Хельсинки запретил въезд россиянам по туристическим визам, Норвегия к этому решению тогда не присоединилась.

Корреспонденты The Barent Observer убедились, что границу России с Норвегией близ города Киркенес пересекает большое число автомобилей с российской регистрацией: жители Мурманска приезжают в соседнее государство на день для похода по магазинам, другие едут на отдых в Европу.

В августе из России в Норвегию въехали 6,7 тыс. человек — на 23% больше, чем в августе 2022-го, следует из данных иммиграционной службы этой страны. не всех из них приехали на автомобилях — в этом августе въехали 646 машин с российской регистрацией.

Другая страной, которая сомневается насчет этого ограничения для россиян — Финляндия. В финской таможне пообещали предоставить позицию ведомства как можно скорее. Если Финляндия запретит въезд российским автомобилям, а Норвегия нет, это может спровоцировать проблемы на шести межгосударственных трассах между ними, так как только там проводятся выборочные таможенные проверки, пишет BO.

Дискуссия началась после того, как Еврокомиссия 8 сентября разъяснила правила применения уже действующих санкций. Согласно ним, въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Спустя несколько дней ЕК добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.

О том, что таможенники будут исполнять запрет уже предупредили власти Эстонии, Латвии, Литвы и Германии.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в страны Евросоюза на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — попросило российское посольство в Норвегии.



