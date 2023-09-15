BO узнал о споре властей Норвегии по запрету на въезд российских машин
Внутри правительства Норвегии ведется полемика по вопросу запрета на въезд для российских машин, аналогично решению руководства Евросоюза, пишет The Barent Observer со ссылкой на источники.
«Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и более внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства», — заявили изданию в норвежском МИДе.
Норвегия не входит в ЕС, но соблюдает большинство санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Осло одобрило и положение ЕС, которое запрещает «покупать, импортировать или передавать, среди прочего, автомобили из России», указали в норвежском ведомстве.
Норвежская интерпретация этого правила допускает кратковременное владение автомобилем зарегистрированным в России, это не считается нарушением санкций. Именно так это положение и применялось, подчеркнули в МИД Норвегии.
Россияне едут через Норвегию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Финляндию и другие страны ЕС, отмечает издание, поскольку страны Балтии предупредили о решении закрыть границы для автомобилей с российской регистрацией, а Хельсинки запретил въезд россиянам по туристическим визам, Норвегия к этому решению тогда не присоединилась.
Корреспонденты The Barent Observer убедились, что границу России с Норвегией близ города Киркенес пересекает большое число автомобилей с российской регистрацией: жители Мурманска приезжают в соседнее государство на день для похода по магазинам, другие едут на отдых в Европу.
В августе из России в Норвегию въехали 6,7 тыс. человек — на 23% больше, чем в августе 2022-го, следует из данных иммиграционной службы этой страны. не всех из них приехали на автомобилях — в этом августе въехали 646 машин с российской регистрацией.
Другая страной, которая сомневается насчет этого ограничения для россиян — Финляндия. В финской таможне пообещали предоставить позицию ведомства как можно скорее. Если Финляндия запретит въезд российским автомобилям, а Норвегия нет, это может спровоцировать проблемы на шести межгосударственных трассах между ними, так как только там проводятся выборочные таможенные проверки, пишет BO.
Дискуссия началась после того, как Еврокомиссия 8 сентября разъяснила правила применения уже действующих санкций. Согласно ним, въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Спустя несколько дней ЕК добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.
О том, что таможенники будут исполнять запрет уже предупредили власти Эстонии, Латвии, Литвы и Германии.
«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в страны Евросоюза на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — попросило российское посольство в Норвегии.