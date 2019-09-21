FT узнала о квантовом превосходстве Google

Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств. Об этом передает The Financial Times.

Информация об этом ранее была опубликована в научной статье Google на сайте NASA, однако позже ее удалили, пишет газета. В материале утверждалось, что процессор нового компьютера выполнил расчет за три минуты и 20 секунд. Для сравнения, самый современный мощный компьютер Summit сможет рассчитать подобный результат лишь за 10 тыс. лет. По словам исследователей, они достигли «квантового превосходства». Они уточнили, что новая система может выполнять только один расчет, и использование квантовых машин для решения практических задач находится еще в далеком будущем. Однако исследователи Google назвали это «вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям» и предсказали, что мощность квантовых машин будет увеличиваться с «двойной экспоненциальной скоростью», пишет FT.

Самый мощный компьютер в мире, Summit, создали в США в 2018 году. Он может проводить 200 тыс. трлн операций в секунду. Его возможности могут использоваться в том числе и для исследований в сфере ядерного оружия. Summit состоит из 4608 вычислительных серверов, на каждом из которых установлено два 22-ядерных процессора IBM Power9. Встроенная память машины достигает 10 петабайт.