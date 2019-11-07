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Технологии и медиа ,  
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«Росатом» запустил проект по созданию квантового компьютера за ₽24 млрд
По словам руководителя офиса проекта, экономический эффект от устройства появится не раньше, чем через пять лет
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Росатом» в рамках соглашения с правительством запустил проект по созданию квантового компьютера, его бюджет составит около 24 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Проект рассчитан на срок до 2024 года, он должен объединить усилия ключевых организаций и команд, занимающихся квантовыми вычислениями в России.

Квантовые компьютеры способны решать задачи, недоступные «классическим» суперкомпьютерам, отметили в «Росатоме». «В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными», — добавили в госкорпорации.

Квантовый компьютер использует явления квантовой механики для обработки данных и оперирует не битами, как обычные компьютеры, а кубитами. Если биты могут принимать значение 1 или 0, то кубиты, сверх того, могут одновременно принимать оба значения. Разработки в этой сфере уже есть. К примеру, в сентябре Financial Times писала о квантовом компьютере Google, который способен за три секунды выполнить задачу, на которую обычной машине потребовались бы тысячелетия.

В «Росатоме» разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Духова, над созданием квантового компьютера уже работают ученые из МГУ, МФТИ, НИТУ «МИСиС» и многие другие.

Технологии и медиа
Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

Проектный офис в цифровом блоке «Росатома» возглавил Руслан Юнусов, который руководил разработкой «дорожной карты» по квантовым технологиям в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Его офис займется, в частности, объединением усилий в разработке квантового программного обеспечения и алгоритмов, а также созданием кубитов — сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фотонов.

Юнусов пояснил «Ведомостям», что к компьютеру планируют разработать облачную платформу с удаленным доступом. По его словам, экономический эффект от устройства ожидается не раньше, чем через пять лет.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Росатом», квантовый компьютер
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