Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 15:53
С экс-главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом взыскали ₽180 млн Общество, 21:36
Минцифры по ошибке уведомило ИТ-компании об аннулировании аккредитации Бизнес, 21:24
Медведев оценил угрозу мировой войны фразой «первый ангел вострубил» Политика, 21:18
МТС перестала получать платежи за продажу «дочки» на Украине Технологии и медиа, 21:13
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 21:10
Путин наградил Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 21:07
Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России Политика, 21:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Новичок «Спартака» взял номер Кокорина и «русского Месси» Спорт, 20:50
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 20:39
Польша договорилась о поставках танков и самоходок из Южной Кореи Политика, 20:38
Мосбиржа запустит фьючерсы на азиатские индексы до конца года Инвестиции, 20:35
РФС признал ошибочным гол «Зенита» в победном матче против «Торпедо» Спорт, 20:26
МИД приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения в посольствах Общество, 20:23
Война санкций ,  
0 

Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России

Фото: Konrad Wothe / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Konrad Wothe / imagebroker.com / Global Look Press

Власти Норвегии приняли решение присоединиться к седьмому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — говорится в сообщении.

Мишустин увидел «негативную отдачу» от санкций для стран Запада
Политика
Мизаил Мишустин

В середине июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций. Он включает запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, а также ювелирных украшений, ужесточение правил принятия банковских депозитов от российских физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.

В черный список лиц и организаций добавлены Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки» и несколько российских военных.

В Кремле считают эти меры незаконными. По словам президента Владимира Путина, при продолжении санкционного давления страны Евросоюза и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями». «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro x The Economist
Вынужденная остановка: что тормозит рынок электрокаров — The Economist
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Richard Heathcote / Getty Images С рынка ушли международные конкуренты. Как действовать местному игроку
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Теги
Норвегия санкции Военная операция на Украине ЕС
Материалы по теме
Гаага попросит о временном исключении из санкций против России из-за газа
Политика
Литва ужесточит проверку грузов из России из-за попыток «обойти санкции»
Политика
Антонов заявил, что инспекции России по СНВ невозможны из-за санкций США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter