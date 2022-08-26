Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России

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Власти Норвегии приняли решение присоединиться к седьмому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — говорится в сообщении.

В середине июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций. Он включает запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, а также ювелирных украшений, ужесточение правил принятия банковских депозитов от российских физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.

В черный список лиц и организаций добавлены Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки» и несколько российских военных.

В Кремле считают эти меры незаконными. По словам президента Владимира Путина, при продолжении санкционного давления страны Евросоюза и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями». «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — отметил он.