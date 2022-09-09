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Минюст исключил фонд «Гуманитарное действие» из списка иноагентов

Фото: haf-spb.org
Фото: haf-spb.org

Минюст России исключил благотворительный фонд «Гуманитарное действие» из реестра НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», — говорится в сообщении.

Основанием для исключения фонда из списка иноагентов стало «прекращение организацией выполнения функций иноагента», а также результаты проверки ГУ Минюста по региону.

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Минюст признал организацию НКО-иноагентом в декабре 2020 года. Организация попыталась оспорить это решение, однако Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в июле 2021 года отказал фонду в иске.

В феврале этого года постановление было отменено городским судом Санкт-Петербурга. Суд обязал Минюст исключить организацию из перечня иноагентов. Позднее, в июне, Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение. Обжаловала ли это организация, неизвестно.

Фонд «Гуманитарное действие» занимается бесплатной помощью наркозависимым, а также проводит тестирование людей на ВИЧ, гепатиты и сифилис. У него есть три мобильных пункта профилактики, один медицинский центр и больше 100 сотрудников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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