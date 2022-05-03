Кадыров заявил о стремлении добровольцев вернуться в Донбасс

Вернувшиеся со спецоперации на Украине добровольцы стремятся вернуться и снова принять участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«С первых дней начала мероприятий по искоренению бандеровской сволоты на передовую дополнительно рвутся сотни тысяч добровольцев со всей России. <...>, многие не отсиживаются с чувством исполненного долга после возвращения домой. Они стремятся и едут обратно, чтобы поставить точку в ситуации с загрязняющими земную твердь недобитками», — написал Кадыров.

В качестве примера он привел отряд, собранный на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. По его словам, каждую неделю оттуда на Украину 200 «воинов доброй воли». «Среди бойцов много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе и гонял по всей территории бандеровцев», — сказал глава Чечни.

Кроме того, глава Чечни записал видеообращение, в котором призвал провести второй этап спецоперации на Украине по всей территории страны. По его словам, это необходимо, чтобы завершить «беспредел».

Ранее Кадыров уже сообщал об отправке на Украину добровольцев из университета спецназа в Гудермесе. Тогда глава Чечни приложил к записи видео, на котором несколько членов добровольческого отряда называют места, откуда прибыли в Чечню, — из Карачаево-Черкесии, Саратова, Казани и Приднестровья.

Военнослужащие из Чечни принимают участие в специальной военной операции с конца февраля. По словам Кадырова, они задействованы в наиболее горячих точках операции. В середине марта, по словам Кадырова, на Украину отправились 1 тыс. добровольцев из Чеченской республики. В начале апреля Кадыров сообщил об отправке на Украину еще одного отряда из Чечни в количестве 1 тыч. человек.