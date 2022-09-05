Путин поручит дать трудовые гарантии добровольцам при участии в операции

Владимир Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим стать добровольцами в военной операции на Украине, в том числе предоставление длительного отпуска с сохранением должности на время спецоперации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин поручит правительству внести поправки в законодательство, чтобы обеспечить трудовые гарантии россиянам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что поправки в числе прочего должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

В середине марта на Украину для участия в боевых действиях отправились более тысячи добровольцев из Чечни. Позднее глава республики Рамзан Кадыров неоднократно сообщал об отправке новых групп. Также на Украину отправились добровольцы из Крыма. Однако об участии в военных действиях добровольцев из России речи не шло, говорил тогда Песков.

Участникам спецоперации решили присвоить статус ветерана боевых действий, который дает право получать налоговые, транспортные, земельные и жилищные льготы. В случае ранения им полагается единовременная выплата 3 млн руб., а в случае гибели военного его семье выплатят 5 млн руб. Помимо этого семьям погибших также положены пособия и обеспечение на сумму 7,4 млн руб.

В начале июля Дума одобрила присвоение статуса ветерана участникам военной операции из числа гражданских лиц. Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, участвующих в военной операции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пока такой статус могут присвоить гражданским лицам только при получении ранения либо преставлении к госнаграде. Политик предлагал присваивать статус ветерана также военным корреспондентам.

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Россия начала военную операцию на Украине больше шести месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целями операции защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства. Украина ввела военное положение, в стране объявлена мобилизация, Киев разорвал дипотношения с Москвой. Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций, Москва считает эти ограничения незаконными.