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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручит дать трудовые гарантии добровольцам при участии в операции

Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам при участии в спецоперации
Владимир Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим стать добровольцами в военной операции на Украине, в том числе предоставление длительного отпуска с сохранением должности на время спецоперации
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин поручит правительству внести поправки в законодательство, чтобы обеспечить трудовые гарантии россиянам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что поправки в числе прочего должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В середине марта на Украину для участия в боевых действиях отправились более тысячи добровольцев из Чечни. Позднее глава республики Рамзан Кадыров неоднократно сообщал об отправке новых групп. Также на Украину отправились добровольцы из Крыма. Однако об участии в военных действиях добровольцев из России речи не шло, говорил тогда Песков.

Участникам спецоперации решили присвоить статус ветерана боевых действий, который дает право получать налоговые, транспортные, земельные и жилищные льготы. В случае ранения им полагается единовременная выплата 3 млн руб., а в случае гибели военного его семье выплатят 5 млн руб. Помимо этого семьям погибших также положены пособия и обеспечение на сумму 7,4 млн руб.

В начале июля Дума одобрила присвоение статуса ветерана участникам военной операции из числа гражданских лиц. Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, участвующих в военной операции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пока такой статус могут присвоить гражданским лицам только при получении ранения либо преставлении к госнаграде. Политик предлагал присваивать статус ветерана также военным корреспондентам.

24.02 — 24.08. Инфографика
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Россия начала военную операцию на Украине больше шести месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целями операции защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства. Украина ввела военное положение, в стране объявлена мобилизация, Киев разорвал дипотношения с Москвой. Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций, Москва считает эти ограничения незаконными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
добровольцы трудовое законодательство Дмитрий Песков Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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