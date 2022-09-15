Мэр Кривого Рога сообщил о подрывах дамбы после ракетного удара

Река Ингулец поднялась в ряде мест до 2 м из-за ракетных ударов по дамбе, сообщили местные власти. В руководстве Кривого Рога отметили, что для ликвидации последствий в двух местах подорвали дамбу, уровень воды падает

Фото: kt20220224 / Telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области пришлось совершить два подрыва дамбы на реке Ингулец в районе Черногорки в рамках мероприятий по ликвидации последствий ракетного удара. Об этом сообщил в Telegram руководитель военно-гражданской администрации города Александр Вилкул.

Он пояснил, что это было сделано для увеличения пропускной способности. Ликвидация аварии все еще продолжается, однако поток воды уже удалось снизить, ее уровень начал падать. Подтопленными оказалось 112 жилых домов и дачных участков.

«Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам. В Кривом Роге убирали воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города», — отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, вода на разных участках реки Ингулец поднималась на 1–2 м.

О ракетном ударе по гидротехническим сооружениям Кривого Рога сообщили накануне местные власти и президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские войска в конце августа пытались наступать со стороны Кривого Рога и Николаева, сообщало Министерство обороны России. В ведомстве утверждали, что украинские военные тогда столкнулись с «масштабными потерями» и были разгромлены. По данным Минобороны России, попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на николаево-криворожском направлении также были безуспешны.

За несколько дней с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли более 8 тыс. человек ранеными и более 4 тыс. человек убитыми, сообщали в российском министерстве. «На николаево-криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева», — отмечал представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

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Кривой Рог — один из крупнейших городов Украины — находится на юго-западе Днепропетровской области, город остается под контролем властей страны. Он является центром разработки Криворожского железорудного бассейна, там расположены шахты и несколько горно-обогатительных комбинатов. Также является крупным транспортным узлом, находясь на пересечении нескольких автомобильных дорог и железнодорожных веток. Кривой Рог — родной город президента Зеленского.





