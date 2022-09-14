Зеленский сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу
По гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар, написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это «попыткой затопить» город.
Об ударе по Кривому Рогу также сообщал в телеграм замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко. Он отмечал, что, по предварительным данным, восемь ракет были выпущены по «постройкам, имеющим критически важное значение в жизнеобеспечении людей», в том числе по гидротехническим сооружениям.
Похожее заявление сделал и председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Однако, по его данным, удар был нанесен семью ракетами. «Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений», — написал он в телеграм.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил, что в реке Ингулец, на которой стоит Кривой Рог, «резко повысился уровень воды», может быть повреждена насосная станция.
«На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется в течение часа», — добавлял Тимошенко.
Резниченко отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в ходе удара не было. Несколько районов Кривого Рога остались без воды, уточнил он.
Замглавы офиса президента Тимошенко уточнял, что специальные службы ликвидируют последствия ударов, а также отслеживают уровень воды на улицах Кривого Рога и в частном секторе. Он заверял, что ситуация находится под контролем.
В конце августа Минобороны России сообщило о попытках наступления украинских войск со стороны Николаева и Кривого Рога. Тогда ведомство утверждало, что ВСУ потерпели «разгром» и понесли «масштабные потери». Позже российское командование уточняло, что украинские военные пытаются закрепиться на николаево-криворожском направлении, но безуспешно.
Минобороны утверждало, что наносит удары по позициям ВСУ на этих двух направлениях. По данным ведомства, с 6 по 10 сентября украинские силы потеряли более 4 тыс. военных убитыми и более 8 тыс. ранеными.
Кривой Рог — город в Днепропетровской области, один из крупнейших городов Украины. Является центром разработки Криворожского железнорудного бассейна, там расположены шахты, а также несколько горно-обогатительных комбинатов. Также является крупным транспортным узлом, находясь на пересечении нескольких автомобильных дорог и железнодорожных веток. Кривой Рог — родной город Владимира Зеленского.