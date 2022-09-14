Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
Умерла греческая актриса из фильмов «Электра» и «Грек Зорб» Ирен Папас Общество, 23:17
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 23:15
Зеленский сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу Политика, 23:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 23:02
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 22:44
Российским туристам посоветовали не посещать приграничные районы Армении Политика, 22:32
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 22:18
Премьер Швеции признала поражение на выборах и решила уйти в отставку Политика, 22:07
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:53
Тренер «Зенита» заявил о необходимости поражений после неудачи в Кубке Спорт, 21:47
Организаторы сообщили о переносе концерта ДДТ в Петербурге Политика, 21:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:44
Евросоюз продлил на полгода санкции против российских граждан и компаний Политика, 21:42
Слова Пашиняна спровоцировали новые протесты в Ереване Политика, 21:34
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу

В офисе президента уточнили, что повреждения получили гидротехнические сооружения, среди них, возможно, насосная станция. В реке Ингулец резко повысился уровень воды, власти ликвидируют последствия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

По гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар, написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это «попыткой затопить» город.

Об ударе по Кривому Рогу также сообщал в телеграм замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко. Он отмечал, что, по предварительным данным, восемь ракет были выпущены по «постройкам, имеющим критически важное значение в жизнеобеспечении людей», в том числе по гидротехническим сооружениям.

Похожее заявление сделал и председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Однако, по его данным, удар был нанесен семью ракетами. «Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений», — написал он в телеграм.

Минобороны России показало уничтоженную технику ВСУ на юге
Политика
Фото:ТАСС

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил, что в реке Ингулец, на которой стоит Кривой Рог, «резко повысился уровень воды», может быть повреждена насосная станция.

«На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется в течение часа», — добавлял Тимошенко.

Резниченко отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в ходе удара не было. Несколько районов Кривого Рога остались без воды, уточнил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи
Pro
Фото: Евгений Курсков / ТАСС Время жестких: почему компаниям надоели «мягкие» навыки
Статьи
Pro
Как российские инфобизнесмены решали финансовые проблемы в этом году
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Пришло письмо из марта 2023-го: как коммуницировать с командой по-новому
Инструкции
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи

Замглавы офиса президента Тимошенко уточнял, что специальные службы ликвидируют последствия ударов, а также отслеживают уровень воды на улицах Кривого Рога и в частном секторе. Он заверял, что ситуация находится под контролем.

В Харькове второй день подряд пропали свет и вода
Политика
Харьков

В конце августа Минобороны России сообщило о попытках наступления украинских войск со стороны Николаева и Кривого Рога. Тогда ведомство утверждало, что ВСУ потерпели «разгром» и понесли «масштабные потери». Позже российское командование уточняло, что украинские военные пытаются закрепиться на николаево-криворожском направлении, но безуспешно.

Минобороны утверждало, что наносит удары по позициям ВСУ на этих двух направлениях. По данным ведомства, с 6 по 10 сентября украинские силы потеряли более 4 тыс. военных убитыми и более 8 тыс. ранеными.

Кривой Рог — город в Днепропетровской области, один из крупнейших городов Украины. Является центром разработки Криворожского железнорудного бассейна, там расположены шахты, а также несколько горно-обогатительных комбинатов. Также является крупным транспортным узлом, находясь на пересечении нескольких автомобильных дорог и железнодорожных веток. Кривой Рог — родной город Владимира Зеленского.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Днепропетровская область Кривой Рог Украина обстрел Владимир Зеленский ракетный удар
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
В ЛНР опровергли взятие украинскими силами Кременной под контроль
Политика
Шольц заявил, что Путин «не осознал свою ошибку» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter