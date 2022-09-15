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Глава МИД Финляндии допустил полный запрет ЕС на выдачу виз россиянам

Глава МИД Финляндии: ЕС может полностью запретить выдачу виз россиянам
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Евросоюз может полностью запретить выдавать россиянам туристические визы. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью газете Helsingin sanomat.

«Если ЕС примет решение о полном запрете туристических виз — что, я думаю, вполне возможно в Евросоюзе, — тогда страны ЕС, в том числе Финляндия должны иметь другой тип визы, например, для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции», — сказал он.

Запрет на выдачу россиянам виз потребует общей позиции Евросоюза, подчеркнул Хаависто, отметив, что Хельсинки устроит, если ЕС будет повсеместно соблюдать ограничения, которые, в свою очередь, будут иметь правовую основу.

«Сейчас мы ждем политики ЕС. Мы готовы ужесточить меры», — заверил глава МИД Финляндии.

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Польша и Прибалтика рассматривают каждого россиянина как угрозу безопасности, для Финляндии это было бы «очень драматичной интерпретацией», отметил он. Тем не менее если бы финские органы безопасности — ВС, полиция или пограничники — увидели угрозу в гражданах России, то Хельсинки приняли бы аналогичное решение.

«Мы в Министерстве иностранных дел не можем прийти к такому толкованию, если у органов безопасности нет такой точки зрения», — подчеркнул Хаависто.

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МИД Финляндии 16 августа объявил, что с начала сентября Хельсинки в десять раз сократит прием заявок на туристические визы от россиян. Общее число заявлений на визы, которые регистрирует финский МИД, уменьшится вдвое — вместо 1 тыс. заявок ведомство будет принимать 500, из которых 400 отведут тем, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы.

Финское правительство поручило подготовить предложения о национальной гуманитарной визе для журналистов или гражданских активистов.

Хаависто заверил, что Финляндия не намерена аннулировать уже выданные россиянам шенгенские туристические визы.

Глава консульской службы МИДа Юсси Таннер, в свою очередь, 12 сентября заявил, что страна не намерена полностью отказываться от въезда для граждан России. «Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет», — сказал он.

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