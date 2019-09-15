Посол США предложил Сербии шире смотреть на бомбардировки НАТО

Он отметил, что по прошествии 20 лет настало время улучшить отношения Белграда и Вашингтона

Кайл Скотт (Фото: Darko Vojinovic / Associated Press)

Посол США в Сербии Кайл Скотт предложил сербским гражданам пересмотреть отношение к бомбардировкам Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом он заявил в интервью газете Kurir.

«Но ни Сербия, ни США не могут повернуть время вспять. Что мы можем сделать — так это посмотреть на 1999 год в более широкой перспективе», — сказал дипломат.

Он отметил, что отношения Вашингтона и Белграда «были в целом превосходными», за исключением 1990-х годов и периода правления экс-президента Югославии Слободана Милошевича. «С тех пор прошло два десятилетия. Настало время, чтобы мы продвинулись вперед», — заявил Скотт.

По его словам, стороны имеют шансы для достижения прогресса в этом вопросе. США и Сербию тесно связывают сильные исторические и культурные связи, а также мнение, что восточноевропейская страна должна стать членом Евросоюза, считает дипломат.