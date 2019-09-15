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Политика ,  
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Посол США предложил Сербии шире смотреть на бомбардировки НАТО
Он отметил, что по прошествии 20 лет настало время улучшить отношения Белграда и Вашингтона
Кайл Скотт (Фото: Darko Vojinovic / Associated Press)

Посол США в Сербии Кайл Скотт предложил сербским гражданам пересмотреть отношение к бомбардировкам Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом он заявил в интервью газете Kurir.

«Но ни Сербия, ни США не могут повернуть время вспять. Что мы можем сделать — так это посмотреть на 1999 год в более широкой перспективе», — сказал дипломат.

Он отметил, что отношения Вашингтона и Белграда «были в целом превосходными», за исключением 1990-х годов и периода правления экс-президента Югославии Слободана Милошевича. «С тех пор прошло два десятилетия. Настало время, чтобы мы продвинулись вперед», — заявил Скотт.

По его словам, стороны имеют шансы для достижения прогресса в этом вопросе. США и Сербию тесно связывают сильные исторические и культурные связи, а также мнение, что восточноевропейская страна должна стать членом Евросоюза, считает дипломат.

Политика
Генсек НАТО объяснил бомбардировку Югославии желанием защитить население

Военно-воздушная операция «Союзная сила» (Operation Allied Force) блока НАТО против Югославии продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Приказ о начале операции отдал генеральный секретарь Северноатлантического альянса Хавьер Солана. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово.

Операция продлилась 78 дней, она проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. По оценкам, которые в марте текущего года приводил ТАСС, погибли примерно 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. пропали без вести, а еще 5 тыс. человек получили ранения. По данным Human Rights Watch, жертвами операции стали от 489 до 528 мирных жителей.

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15 ключевых событий войны в Югославии

Как заявил в октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг, бомбардировка проводилась для  защиты гражданского населения и скорейшего свержения Милошевича. Позднее глава российского МИДа Сергей Лавров связал случившееся в Югославии с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам России. Власти Сербии заявляют, что страна не желает вступать в альянс и намерена придерживаться политики военного нейтралитета.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сербия, посол США, Югославия
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