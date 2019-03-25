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Политика ,  
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Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО

Сербия не желает вступать в НАТО и намерена
твердо придерживаться политики военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая в сербском городе Ниш на церемонии, посвященной памяти жертв агрессии НАТО на Югославию в 1999 году, сообщает сербское издание «Вечерние новости» («Večernje novosti»).

«Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором», — сказал Вучич.

По его словам, на сегодняшний день Сербия закрепила за собой позицию уважаемого инициатора политических решений. Вучич отметил, что страна продемонстрировала готовность пойти на уступки путем концессий, а также раз и навсегда закрыть книгу постоянных конфликтов и открыть период мира и процветания для всех народов Балкан.

Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО

24 марта исполнилось 20 лет с начала бомбардировок НАТО Югославии. По случаю годовщины в Сербии прошли акции памяти и общетраурные мероприятия с участием местных властей. 

Военно-воздушная операция «Союзная сила» (Operation Allied Force), осуществляемая блоком НАТО, велась против Югославии в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. Американская кампания в рамках операции имела кодовое название «Благородная наковальня» (Noble Anvil). В ряде других источников она известна по названию «Милосердный ангел». Поводом для бомбардировок послужило развитие конфликта в Косово между сербами и албанцами.

В общей сложности бомбардировки Сербии продолжались 78 дней. Военные нанесли несколько тысяч ударов с применением самолетов-бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате погибло порядка 3 тыс. человек, около 5 тыс. человек получили ранения. Еще свыше 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Теги: Сербия, Александр Вучич, Югославия
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