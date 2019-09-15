Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Глава совета директоров Альфа-банка назвал себя либеральным экономистом и отметил, что считает незыблемыми либеральные ценности. Путин ранее в интервью FT назвал либеральную идею устаревшей

Петр Авен (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил, что считает либеральные ценности незыблемыми.

Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать высказывание президента Владимира Путина, который в интервью газете Financial Times в июне заявил, что либеральная идея себя изжила.

«Для меня она (идея. — РБК) жива, и, безусловно, опять же, я упрямый и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист», — заявил он.

«Для меня, конечно, либеральные — экономические прежде всего — ценности являются незыблемыми», — продолжил глава совета директоров Альфа-банка.