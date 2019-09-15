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Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
Глава совета директоров Альфа-банка назвал себя либеральным экономистом и отметил, что считает незыблемыми либеральные ценности. Путин ранее в интервью FT назвал либеральную идею устаревшей
Петр Авен (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил, что считает либеральные ценности незыблемыми.

Так он ответил на просьбу журналистки прокомментировать высказывание президента Владимира Путина, который в интервью газете Financial Times в июне заявил, что либеральная идея себя изжила.

«Для меня она (идея. — РБК) жива, и, безусловно, опять же, я упрямый и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист», — заявил он.

«Для меня, конечно, либеральные — экономические прежде всего — ценности являются незыблемыми», — продолжил глава совета директоров Альфа-банка.

Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя

В июньском интервью Путин указывал, что западные партнеры России признали некоторые элементы либеральной идеи нереалистичными. Из-за либерализма, по его словам, на Западе между населением и элитой образовалась пропасть. При этом президент отмечал, что либерализм как идея имеет право на существование.

Позицию российского президента раскритиковала бывший премьер Великобритании Тереза Мэй. Заявление об устаревшей либеральной идее она назвала «циничной ложью». По ее словам, к такому выводу нельзя прийти, сравнивая качество жизни и экономические достижения либеральных демократий с российскими. В свою очередь, ее преемник Борис Джонсон предложил доказать российскому президенту жизнеспособность либерализма, осуществив Brexit.

Несогласие с точкой зрения Путина выразил и глава Евросовета Дональд Туск: по его мнению, тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили свободы, верховенство закона и права человека.

Политика
Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что российскому президенту «по-прежнему близки идеи либерализма», а в интервью он критиковал навязывание их другим.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Петр Авен, Альфа Банк, Владимир Путин
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