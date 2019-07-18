Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

Как пояснила Мэй, никто, сравнивая качество жизни и экономические достижения либеральных демократий с российскими, не пришел бы к выводу, что либерализм устарел

Тереза Мэй (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, раскритиковала высказывание российского президента Владимира Путина об устаревшей либеральной идее. Ее речь опубликована на сайте британского правительства.

В начале выступления Мэй заявила, что оно, «по всей вероятности», является последним для нее в качестве премьера. В ходе речи британский премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела.

«Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела», — сказала она.

По словам премьера, чтобы отстоять либеральные ценности, необходимо обращаться к проблемам людей и решать их, а не давать популистских обещаний.