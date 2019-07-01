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Джонсон предложил способ доказать Путину жизнеспособность либерализма
Лондону следует осуществить, наконец, Brexit. В противном случае Великобритания станет похожей на Россию, считает политик
Фото: Ian Forsyth / AP

Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph вступил в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм. По его словам, у Великобритании есть возможность доказать свою точку зрения, выйдя, наконец, из Евросоюза.

По словам Джонсона, важной особенностью либеральной демократии является равенство всех людей перед законом и возможность каждого высказать свою позицию при голосовании. «Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков», - считает Джонсон.

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Претендующий на пост главы правительства Великобритании политик объяснил, что именно поэтому граждане выступили за Brexit. «Если мы и 31 октября не покинем ЕС, то это подорвет доверие граждан к политике. А когда мы тогда сделаем это? В Рождество? Никогда?» - задался вопросом Джонсон. По его словам, Великобритания ничем не будем отмечаться от стран, где голосование проводится, формально у людей спрашивают их мнение, но на него никто не обращает внимания. «Например, как в Москве, где одна и та же команда таинственным образом все время остается у власти», - написал он.

«Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, при которой все находится в руках олигархов и особо приближенных к лидеру лиц, где в журналистов стреляют, где издеваются над либеральными ценностями, где согласно Росстату каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12% населения пользуется удобства на улице, где реальные доходы населения снижались последние пять лет», - написал Джонсон.

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Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Вызвавшая критику Джонсона статья Владимира Путина была опубликована на минувшей неделе в газете Financial Times. В ней глава российского государства заявил, что «современная так называемая либеральная идея просто себя изжила окончательно». «Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции на саммите G-20 в Токио, Путин заявил, что его удивило столь большое внимание к интервью FT, которое он считал проходным. При этом он отметил, что, имея в виду устаревший либерализм, имел в виду сексуальное разнообразие и мультикультурализм, с которыми, по мнению Путина, не согласны многие жители Европы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Борис Джонсон
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