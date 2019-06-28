Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,90 -0,18 EUR Бирж. 71,57 -0,14 Brent 66,69 +0,74% USD Нал. 63,45 62,62 EUR Нал. 72,19 71,29 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1380 +0,0014 BTC/USD Бирж. 11 577,00 +400,00 IMOEX 2 778,29 -0,05% RTSI 1 391,39 +0,24% DJIA 26 526,58 -0,04% Nasdaq 7 967,76 +0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,84%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Tesla $300 (+35,84%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 12:48
Лавров заявил о понимании Россией и США необходимости в сотрудничестве Политика, 15:47 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 и 80 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 15:44 В МИДе заявили о конце существования договора РСМД Политика, 15:40 Синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве Общество, 15:35 В Москве по заявлению зятя экс-мэра Киева задержали золотопромышленника Общество, 15:31 Сарафанное радио — лучший канал связи: интервью с HR-директором «Магнита» Pro, 15:24 Минск предложил повысить тариф на транзит для компенсации за «Дружбу» Бизнес, 15:23 Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште РБК и ОТП Банк, 15:15 Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП Финансы, 15:14 Миллер сравнил позицию Украины по газу с установкой телеги впереди лошади Бизнес, 15:12 Миллер анонсировал новые кадровые изменения в «Газпроме» Бизнес, 15:12 ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных Политика, 15:09 В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии Общество, 15:05 Акции НЛМК упали до минимума за месяц: что случилось Quote, 15:03
Политика ,  
0 
Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее
По словам пресс-секретаря президента, в интервью Financial Times глава государства критиковал навязывание всего нетрадиционного, однако Путину близки идеи либерализма
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина в интервью Financial Times об изжившей себя либеральной идее.

«Он действительно говорил, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверным отличные от либерализма идеи, то это означает то, что сами идеи начинают дискредитироваться, начинается инфляция, поэтому президент критиковал их», — заявил журналистам Песков, сообщает корреспондент РБК.

Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Он отметил, что президент критиковал идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях. «Что касается самого Путина, то ему, безусловно, по-прежнему близки идеи либерализма, он далек от того, чтобы считать других ошибающимися», — заключил Песков.

В интервью FT, опубликованному накануне, Путин заявил, что либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий».

«Современная так называемая либеральная идея, она, по-моему, просто себя изжила окончательно», — сказал он. По его мнению, в США и европейских странах произошел отрыв руководящих элит от граждан. Однако, по словам Путина, это не означает, что либерализм как идея не имеет право на существование. «Но не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором», — заявил президент.

Глава Евросовета Дональд Туск, комментируя высказывание Путина, заявил, что не согласен с его утверждениями. По его мнению, тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили права человека и верховенство закона. Туск считает, что действительно изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов».

«Мы полностью согласимся в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили и это не может являться эффективной системой. Если где-то есть авторитаризм, то это вопрос этих стран, не нам их судить, не нам пытаться изменить строй и власть в этих странах», — заявил в ответ Песков.

Авторы: Константин Ткаченко, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, либерализм
Материалы по теме
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter