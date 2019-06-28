Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

По словам пресс-секретаря президента, в интервью Financial Times глава государства критиковал навязывание всего нетрадиционного, однако Путину близки идеи либерализма

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина в интервью Financial Times об изжившей себя либеральной идее.

«Он действительно говорил, что когда идеи либерализма начинают навязывать другим, когда начинают считать неверным отличные от либерализма идеи, то это означает то, что сами идеи начинают дискредитироваться, начинается инфляция, поэтому президент критиковал их», — заявил журналистам Песков, сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что президент критиковал идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях. «Что касается самого Путина, то ему, безусловно, по-прежнему близки идеи либерализма, он далек от того, чтобы считать других ошибающимися», — заключил Песков.

В интервью FT, опубликованному накануне, Путин заявил, что либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий».



«Современная так называемая либеральная идея, она, по-моему, просто себя изжила окончательно», — сказал он. По его мнению, в США и европейских странах произошел отрыв руководящих элит от граждан. Однако, по словам Путина, это не означает, что либерализм как идея не имеет право на существование. «Но не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором», — заявил президент.